В Подмосковье отремонтировали 10 участков дорог к любимым паркам жителей

В рамках ремонтного сезона дорожники отремонтируют дороги, ведущие к паркам в 19 округах Московской области. Ремонт проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Обновим более 80 км старого покрытия на 30 региональных дорогах, по которым можно проехать к подмосковным паркам. Благодаря ремонту проезд к местам отдыха станет гораздо комфортнее. Специалисты уже завершили ремонт больше 10 участков дорог и продолжают менять старую дорожную одежду еще в четырех округах», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Укладку 25 км нового покрытия завершили на следующих участках региональных дорог: Богородский г. о., Кудиновское шоссе — Кудиновсий лесопарк, г. Истра, участок от Волоколамского шоссе до д. Никулино — центральный парк, набережная и территория Новоиерусалимского монастыря, г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова — парк Фабричный, г. Озеры, Коммунистическая площадь — Детский парк, г. Луховицы, ул. Пушкина — парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза летчика-испытателя И. Г. Воробьева, г. Раменский, ул. Народное Имение центральный парк, лесопарки Восьмидорожье и Зверинец, г. Подольск, ул. Курская — Екатерининский сквер, г. Руза, ул. Солнцева и переулок Урицкого — парки Городок и Лукоморье, зона отдыха у Георгиевского пруда.

В настоящее время специалисты продолжают работы по замене покрытия: на ул. Профсоюзной в Наро-Фоминске, по которой можно доехать до парков Победы, Дружбы и Пражской аллеи, на ул. Михеенко в Сергиевом Посаде — проезд к Сказочному пару и парку Победы. В Мытищах работы ведутся на центральной улице в поселке Поведники, обеспечивающей проезд до Клязьминского и Хлебниковского лесопарков, а также на Осташковском шоссе между деревнями Болтино и Подрезово, по которому можно добраться к Пироговскому лесопарку и р. Клязьме.

Также в этом году комфортный и безопасный проезд к паркам обеспечат в Дмитрове, Долгопрудном, Зарайске, Можайске и других муниципальных образованиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.