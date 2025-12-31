В Подмосковье открыто рабочее движение по тоннелю на Путилковском шоссе

В г.о. Красногорске открыли рабочее движение по тоннелю Путилковского шоссе, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в рамках 2 этапа реконструкции здесь построили 500-метровый тоннель, а также новые съезды на шоссе и подземный пешеходный переход. Общая протяженность участка реконструкции составляет 1,6 км, из них 1,4 км – новое строительство.

«Работы здесь стартовали 2 года назад. Сейчас это современная и удобная четырёхполосная магистраль. Так мы откроем бессветофорный выезд на МКАД для жителей ЖК «Большое Путилково» и ЖК «Путилково» на ул. Сходненская. Время в пути сократится для более чем 25 тысяч водителей, а после интеграции тоннеля с автодорогой «Путилково – Пятницкое шоссе» - для более 100 тысяч жителей», - рассказал министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новые съезды обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Для безопасности пешеходов на шоссе обустроили подземный пешеходный переход. До сентября 2026 года строители завершат благоустройство прилегающей территории: уложат тротуарную плитку и газон, установят садовые борты.

Новый тоннель в перспективе станет частью автодороги «Путилково – Пятницкое шоссе», которая обеспечит дополнительный доступ к Пятницкому шоссе. Здесь строят четырехполосную дорогу длиной 1,8 км, одноуровневую кольцевую развязку и мост через р. Журавку длиной 66 м. Дороги будут интегрированы в общую транспортную схему района, что позволит существенно повысить пропускную способность трассы.

Напомним, в декабре 2020 года было открыто рабочее движение по 1 этапу реконструкции Путилковского шоссе. В ходе работ участок дороги протяженностью 1,6 км был расширен с двух до четырех полос движения.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.