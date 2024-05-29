В Подмосковье открылись 8 новых пешеходных переходов через ж/д пути

Одноуровневые пешеходные переходы через железнодорожные пути открылись на станциях Львовская, Шарапова охота, Чепелево, Серпухов Курского направления, остановочных пунктах Акри и Тесна Павелецкого направления, а также два на станции Электросталь Горьковского направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пешеходы оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. Для увеличения обзора видимости на них обустроены накопительные площадки S-образной формы, которые помогают пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава.

Соглашение о взаимодействии между ОАО «РЖД» и правительством Московской области, которое было заключено в декабре 2020 года, предусматривает строительство 30 пешеходных переходов, из которых 15 возводится за счет средств компании, а 15 — за счет средств бюджета Московской области.

«Строительство новых пешеходных переходов в рамках данного соглашения продолжается. В настоящее время возводятся шесть одноуровневых переходов на пяти станциях МЖД. Ранее был открыт переход на остановочном пункте Новопетровское Рижского направления», — рассказал начальник МЖД Валерий Танаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.