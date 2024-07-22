В Подмосковье открыли второй склад запчастей Haval

Компания «Хавейл Мотор Рус» запустила второй склад оригинальных запчастей, расходных материалов и аксессуаров в Московской области, сообщает аналитическое агентство «Автостат» .

Центральный склад занимает около 10 тыс. квадратных метров. Расширение площадей позволит увеличить складской запас в два раза. Также новый склад поможет оптимизировать логистические процессы и сроки поставок запчастей дилерам по стране, отметили в компании.

По словам директора послепродажного обслуживания ООО «Хавейл Мотор Рус» Сергея Ксензова, открытие нового склада поможет вовремя обеспечить каждый дилерский центр необходимыми запчастями и расходными материалами.

Первый складской комплекс Haval в Подмосковье открыли в 2016 году. Всего в России представлено более 180 дилерских центров Haval и более 50 автоцентров Tank. За 6 месяцев этого года продажи Haval в РФ увеличились в 2,1 раза, всего было реализовано 81450 машин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент из иностранных инвесторов в Подмосковье присутствуют три страны — это Китай, Индия и Беларусь. Губернатор рассказал, что, например, в Есипове запустят китайское производство автомобильных деталей.

По словам губернатора, это очень важный элемент для российского рынка. Этот проект предоставит жителям региона 150 рабочих мест и принесет региону инвестиций на 2,5 млрд рублей.