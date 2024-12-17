В Подмосковье открыли движение на Мытищинской хорде

Движение транспорта по автомагистрали «Виноградово — Болтино — Тарасовка» открыли в Подмосковье. Дорога, которую по-другому называют Мытищинской хордой, связала Ярославское шоссе с Пироговским, Осташковским, а также Афанасовским шоссе, сообщает ТАСС .

Автомагистраль проходит на удалении 4-8 км от МКАД и является его дублером. Благодаря строительству хорды длиной 16 км время в пути до столицы сократится в среднем на один час. Также жители северо-востока Московского региона смогут быстрее добираться до аэропорта Шереметьево.

Водителям не придется останавливаться, чтобы совершить оплату, так как на дороге будет функционировать безбарьерная система оплаты проезда free flow. Таким образом, пробок на пропускных пунктах в пиковые часы не будет возникать.

Хордой будут пользоваться более чем 850 тыс. жителей Подмосковья. В сутки по дороге будут проезжать около 40 тыс. автомобилей. Проект реализован на принципах концессии при финансовом участии Газпромбанка.

Также на хорде будет производиться очистка дождевых стоков. Всего будет установлено 13 локальных очистных сооружений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, «необходимо все объяснять».