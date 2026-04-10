В Подмосковье оснастят 275 вагонов электричек видеокамерами

В 2026 году на Казанском, Павелецком и Ярославском направлениях установят системы видеонаблюдения еще в 275 вагонах электропоездов. Сейчас камерами оборудованы более 400 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Системы видеонаблюдения включают от 6 до 12 камер, размещенных в разных частях вагона. Они помогают обеспечивать безопасность пассажиров во время поездки и фиксируют противоправные действия как внутри состава, так и снаружи. В частности, камеры позволяют выявлять акты вандализма и случаи зацепинга.

С начала года железнодорожники очистили от граффити более 1000 вагонов, поврежденных вандалами. Видеозаписи становятся доказательством для привлечения нарушителей к ответственности.

Кроме того, камеры помогают обнаруживать зацеперов на внешних частях поездов и предотвращать трагедии. С начала 2026 года из-за этого опасного увлечения травмы получили 10 человек. Московская железная дорога напоминает, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет административную и уголовную ответственность, и призывает пассажиров сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.