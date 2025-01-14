В Подмосковье оптимизировали работу более 245 светофоров в 2024 году

Для улучшения движения транспорта и ликвидации заторов на перекрестках специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области за 2024 год оптимизировали работу 246 светофорных объектов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Скорректировали режимы работы 197 светофоров, настроили 48 новых светофоров и организовали шлюз для приоритета пассажирского транспорта на ул. Смирновской в Люберцах.

Также в ведомстве напомнили, что в этом году реализовали уникальный эксперимент — синхронизировали трамвайный и дорожный светофоры на пересечении улиц Октябрьской Революции и Непобедимого в г. Коломна, ликвидировав конфликтную точку при пересечении нескольких видов транспорта и организовав приоритетный проезд трамвая.

Среди эффективных решений оптимизации работы светофоров, где пропускная способность увеличилась на 10%: Волковское шоссе в Мытищах, ул. Кирова и проспект Ленина в Подольске, пересечение Егорьевского шоссе и ул. Центральной в д. Хрипань Раменского округа, пересечение улиц Котовского и Пушкина в Щелкове.

Работа по перенастройке и корректировке светофорных объектов продолжается — специалисты мониторят дорожную ситуацию и при необходимости вносят необходимые изменения за счет чего пропускная способность участков повышается в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.