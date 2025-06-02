В Подмосковье оптимизировали движение на шести дорогах

На минувшей неделе специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали работу четырех светофоров в городе и подключили два адаптивных светофора в Подольске и Раменском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог ведутся регулярно — специалисты мониторят участки, в том числе сложные, и оперативно вносят изменения в режим работы светофорных объектов. Это позволяет улучшить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов на 10-15%», — пояснили в ведомстве.

Так, в городе Подольске сократили время работы пешеходной фазы светофора на ул. Колхозной у остановки «Красная горка».

А в Раменском округе оптимизировали режим работы светофоров на пяти перекрестках. В городе Раменское перевели два светофора в адаптивное управление на пересечениях улиц Народной и Чугунова и улиц Карла Маркса и Михалевича. Также в городе увеличили время проезда по прямому ходу Донинского шоссе: на 10 секунд за счет корректировки светофора на пересечении шоссе и ул. Молодежной и на 20 секунд, скорректировав светофор на пересечении Донинского и Рыбхозного шоссе — там же увеличили время выезда с Рыбхозного шоссе на 10 секунд. А в поселке городского типа Быково увеличили время проезда по ул. Праволинейной на 10 секунд, скорректировав светофор на пресечении улиц Праволинейной и Советской.

Работы продолжаются. На уже оптимизированных объектах специалисты также ведут мониторинг дорожной ситуации.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.