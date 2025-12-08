В Подмосковье оптимизировали движение на пяти участках дорог

На прошлой неделе специалисты «Мосавтодора» установили один новый светофор, а специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали и настроили работу пяти светофорных объектов. Изменения коснулись светофоров в Красногорске, Подольске, Люберцах, Ленинском и Дмитровском округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на светофоре на пересечении Пенягинского шоссе и улицы Знаменской в городе Красногорске добавили утренний и вечерний режимы работы, увеличив время проезда по шоссе на 17 секунд.

Новый светофор с вызывными кнопками появился вблизи остановки «Митькино» в Дмитровском округе.

На светофоре у остановки «Покров» на Домодедовском шоссе в селе Покров г. о. Подольска увеличили время проезда по прямому ходу на 7 секунд и увеличили время для пешеходного перехода на 5 секунд.

Изменили и режим работы светофора на пересечении Проектируемых проездов 5538 и 5542 в поселке Развилка Ленинского округа в связи с организацией кругового движения.

А в поселке городского типа Красково г. о. Люберцы на светофоре, расположенном на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Чехова, добавили вечерний режим работы, увеличив поворот налево в сторону станции Коренево на 10 секунд.

В ведомстве отметили, что работа по улучшению движения на перекрестках и прямых участках дорог продолжается. Специалисты ежедневно мониторят обстановку и вносят необходимые корректировки в работу светофорных объектов, чтобы повысить пропускную способность дорог и снизить вероятность заторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.