В Подмосковье оптимизировали движение на четырех перекрестках за неделю

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области на прошлой неделе оптимизировали движение на четырех перекрестках за счет корректировки режимов светофоров. Работы провели в Красногорске, Ленинском и Раменском округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В поселке Путилково г. о. Красногорск изменили режим работы светофора на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411, сократив время проезда по шоссе, в связи со строительно-монтажными работами.

В деревне Верее Раменского г. о. на 7 секунд увеличили время выезда с Островецкого на Жуковское шоссе.

В Ленинском г. о. на 10 секунд увеличили время выезда из ЖК «Пригород Лесное» на Володарское шоссе в поселке Мисайлово. А в поселке Володарского разделили транспортные потоки для безопасного проезда перекрестка улиц Центральной и Живописной.

В ведомстве отметили, что специалисты ежедневно мониторят дорожную ситуацию и при необходимости вносят корректировки в режим работы светофоров, что позволяет повысить пропускную способность участков в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.