В Подмосковье ограничат движение на двух переездах в июне

Движение автомобилей временно ограничат на двух железнодорожных переездах в Подмосковье 18 и 23–25 июня из-за ремонтных работ. Проезд будет приостанавливаться в Шатурском и Одинцовском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В июне в Московской области проведут ремонт на двух железнодорожных переездах. Работы организуют по согласованию с Московской железной дорогой для повышения безопасности движения автотранспорта и поездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.