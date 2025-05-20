В Подмосковье обустроили новые тросовые ограждения

Дорожные службы Московской области обустроили тросовые ограждения на 23 участках региональных дорог. Работы провели в рамках комплекса мер по повышению безопасности по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — за счет разделения потоков снижается вероятность выезда на встречную полосу и предотвращает лобовые столкновения, поэтому тросовое ограждение в приоритетном порядке устанавливается на аварийно-опасных участках дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время дорожники Подмосковья выполнили более половины от запланированного объема работ по монтажу тросовых ограждений — всего обустроили порядка 15 км тросов из планируемых 30 км. Более того, в восьми муниципальных и городских округах обустройство тросов полностью завершено», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Работы завершили в следующих округах: Истре, Кашире, Коломне, Красногорске, Ленинском, Солнечногорске, Сергиево-Посадском и Щелкове.

Так, в Солнечногорске смонтировали ограждения на двух участках Обуховского шоссе. А в Сергиево-Посадском округе повысили безопасность на двух участках Новоугличского шоссе и на дороге «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» вблизи деревни Селково. В Красногорске больше 500 метров ограждения смонтировали на 27-м км Волоколамского шоссе. А в соседней Истре работы выполнили в селе Павловская Слобода и деревне Исаково. Порядка 820 метров тросового ограждения появилось в Ленинском округе — безопаснее стало на 26-м и 27-м км Каширского шоссе, а также на участке Володарского шоссе у остановки «Ново-Молоково». А в Коломне обустроили тросы на ул. Октябрьской Революции.

Также в ведомстве отметили, что в Раменском округе работы провели сразу на 5 участках региональных дорог — 4,5 км ограждения появилось на Егорьевском и Рязанском шоссе. Работы по обустройству тросов на оси региональных дорог продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.