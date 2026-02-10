В Подмосковье обсудили развитие линий наружного освещения на дорогах

Заседание общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по вопросам обустройства линий наружного освещения прошло 9 февраля под руководством Юрия Фельде, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В понедельник, 9 февраля, состоялось заседание общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В мероприятии приняли участие представители ведомства, а председательствовал Юрий Фельде. В ходе заседания был представлен новый секретарь совета — Никита Коновалов.

Заместитель министра транспорта Подмосковья Даниил Шевченко рассказал о порядке организации работ по содержанию линий наружного освещения, мерах по борьбе с их незаконным использованием, отслеживании и учете бесхозных объектов, а также о расчете затрат на электроэнергию. Он ответил на вопросы членов совета.

Начальник управления главного энергетика ГБУ МО «Мосавтодор» Ахмед Исмаилов доложил о ходе установки новых линий освещения в регионе. Наружное освещение, по словам участников заседания, способствует повышению безопасности дорожного движения, особенно на загородных трассах и при подъезде к населенным пунктам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.