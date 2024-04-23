В Подмосковье названы 5 округов-лидеров по объему ремонта в рамках нацпроекта

В Московской области в этом году наибольший объем ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проведут на территориях 5 городских округов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В этом сезоне дорожникам предстоит отремонтировать больше 180 км покрытия на региональных дорогах в округах Пушкинский, Истра, Солнечногорск, Луховицы и Можайском округе. Эти округа — лидеры по объемам ремонта региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — сказал заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Среди этих округов наибольший объем ремонта дорожникам предстоит реализовать в Можайском округе — почти 42 км на 11 участках, при этом 19 км из них отремонтируют благодаря голосованию жителей на портале «Добродел». В Истре заменят больше 40,5 км покрытия на 10 дорогах, а по выбору жителей отремонтируют участок подъездной дороги к д. Шаблыкино.

Больше 35,5 км покрытия обновят в округе Пушкинский на 11 участках дорог, 3 из них в нормативное состояние приведут благодаря голосованию на портале «Добродел». А в Солнечногорске в этом году отремонтируют 9 участков общей протяженностью свыше 32 км, 2 из них — по выбору жителей. Более 31 км покрытия заменят в Луховицах — там работы проведут на 5 участках дорог, 4 из которых отремонтируют благодаря голосованию.

В ходе ремонта на всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Завершат все работы, традиционно, осенью. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.