В Подмосковье назвали три самых популярных маршрута с начала 2024 года

В «Мострансавто» проанализировали пассажиропоток и назвали топ-3 маршрута, на которых жители и гости Московской области совершили больше всего поездок с начала этого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным мониторинга, самыми востребованными стали маршруты № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — свыше 2,2 млн поездок и № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 г. Королев) — более 1,8 млн поездок. В число самых популярных также вошел маршрут № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная», который обслуживает МАП № 10 г. Королев. С начала года им воспользовались более 1,7 млн раз.

Все указанные маршруты обслуживаются по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан. График движения автобусов размещен на остановочных пунктах, расположенных на пути их следования. Его также можно посмотреть в соответствующем разделе на официальном сайте «Мострансавто», уточнить у виртуального помощника на Единой линии связи по номеру: 8 (800) 700-31-13. Актуальное расписание движения автобусов можно получить и в чат-боте предприятия в Telegram.

Подведомственный Минтрансу Подмосковья перевозчик «Мострансавто» обслуживает почти 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях курсируют более 4 700 автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.