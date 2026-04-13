В Подмосковье назвали лидеров по ремонту дорог в 2026 году

Ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году охватит более 560 км региональных трасс Подмосковья. Наибольший объем работ запланирован в Коломне, Волоколамском, Луховицах, Егорьевске и Можайском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонтный сезон планируют начать в апреле при устойчивой плюсовой температуре. Всего специалисты Мосавтодора обновят более 560 км асфальтобетонного покрытия, из них 130 км — на территории пяти округов-лидеров. Работы пройдут более чем на 150 участках региональных дорог.

«Ремонтный сезон в Подмосковье планируется начать в апреле при наступлении устойчивой плюсовой температуры. Всего в этом сезоне по нацпроекту дорожникам предстоит отремонтировать более 560 км покрытия, при этом 130 км заменят в пяти округах-лидерах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Коломне отремонтируют около 30 км на восьми участках. В черте города обновят улицу Астахова рядом с медицинскими и образовательными учреждениями, а также подъезды от Новорязанского шоссе до станции Хорошово и от Акатьевского шоссе до деревни Апраксино.

В Волоколамском округе заменят более 26 км покрытия на двух дорогах: от Теряевой рощи до границы с округом Клин у деревни Астафьево и от села Болычево до границы с Можайским округом у деревни Рысиха. В Луховицах обновят 25,5 км на трех дорогах, включая участки от Дединова до Ловецкой переправы и от Ганькина до Алпатьева.

В Егорьевске отремонтируют около 25 км на пяти дорогах, в том числе улицы Самоловой, Бронницкую и Рязанскую, а также подъезд от Акатова до Егорьевского шоссе. В Можайском округе в программу вошли шесть участков общей протяженностью 23,5 км, включая подъезды к Минскому шоссе и центральную улицу деревни Горетово.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.