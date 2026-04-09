В Подмосковье напомнили правила перевозки животных в автобусах

Мострансавто разъяснило жителям Подмосковья правила перевозки домашних животных в автобусах. Пассажирам напомнили требования к переноскам, оплате и безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маленьких собак, кошек и птиц разрешено перевозить бесплатно, если они находятся на руках или в переноске. При этом сумма длины, ширины и высоты клетки или контейнера не должна превышать 120 см.

Собаки-поводыри сопровождают владельцев бесплатно. Они должны быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.

Собак среднего и крупного размера перевозят в наморднике и на коротком поводке. В этом случае проезд оплачивается по тарифу на провоз ручной клади. В городском сообщении стоимость составляет 73 рубля. На пригородных маршрутах цена зависит от расстояния: 73 рубля — до 25 км включительно, 146 рублей — свыше 25 до 50 км включительно, 219 рублей — свыше 50 км.

В компании напомнили, что ответственность за поведение животного несет владелец. Питомец не должен мешать другим пассажирам или загрязнять салон автобуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.