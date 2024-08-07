В Подмосковье напомнили правила для велосипедистов и самокатчиков

Минтранс Подмосковья напоминает важные правила, чтобы избежать травм и быть в безопасности, катаясь на велосипеде или самокате, сообщает пресс-служба ведомства.

Важно ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим. Нужно пользоваться велодорожками, а при езде по тротуару на самокате необходимо помнить, что у пешеходов на нем приоритет. Рекомендуется двигаться со скоростью пешеходного потока без резких обгонов. Пугать прохожих тоже плохо, поэтому нужно использовать звонок только в крайних случаях.

Необходимо спешиваться на переходе: здесь встречаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях и с разной скоростью — это по умолчанию опасно. Нужно дать водителям авто заблаговременно вас заметить и остановиться.

Не стоит кататься на самокате вдвоем, иначе у самоката смещается центр тяжести, маневрирование становится непредсказуемым, а падение — очень вероятным.

Нужно надевать защитную экипировку и световозвращатели, а также всегда помнить о безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.