В Подмосковье начался ремонт пути на МЦД-3

Ремонт второго главного пути стартовал 24 апреля на участке МЦД-3 Перово-1 – Люберцы-1 в Подмосковье. Железнодорожники обновят более 8 км пути и проведут работы в зоне пяти платформ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку на платформах Плющево, Вешняки, Выхино, Косино и Ухтомская. Также запланированы смена рельсовых плетей, сварка 18 стыков, глубокая очистка щебеночного балласта, выправка и балластировка пути на всем перегоне. Всего планируется обновить более 8 км железнодорожного полотна.

Для проведения работ подготовлены укладочные и разборочные краны, щебнеочистительные и выправочные комплексы, рельсосварочные машины. Первые технологические «окна» назначены с 23:00 24 апреля до 11:00 25 апреля и в те же часы 25–26 апреля. Работы выполняют в выходные дни при минимальном пассажиропотоке, движение поездов организуют по соседним путям.

В расписание пригородных поездов Казанского направления внесены изменения. Большинство составов МЦД-3 будут следовать по укороченным маршрутам — до и от Митьково, Плющево и Люберец. У части поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, некоторые рейсы временно отменены. Ремонт продолжится в мае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.