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В Подмосковье на трех шоссе оптимизировали движение транспорта

За неделю специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на трех перекрестках в Балашихе, Королеве и Лобне. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Балашихе добавили правый поворот с шоссе Ильича на Носовихинское шоссе, модернизировав светофорный объект.

В Королеве добавили ещё один пешеходный переход через Болшевское шоссе, скорректировав режим работы светофора на пересечении шоссе с ул. Садовой.

Увеличили время выезда с Краснополянского шоссе на ул. Горки Киовские в Лобне в связи с ремонтом дороги.

В ведомстве добавили, что специалисты учитывают дорожную ситуацию, а также обращения жителей Подмосковья и проводят корректировки режимов и модернизацию светофорных объектов, чтобы улучшить движение на перекрёстках и сократить пробки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.