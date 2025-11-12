В Подмосковье на трассе М-11 будет временно ограничено движение

С 12 по 15 ноября в период с 20:00 до 07:00 на 90 км М-11 «Нева» в городском округе Клин будут проводиться работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

12 и 13 ноября при въезде на М-11 нельзя будет съехать в сторону Санкт-Петербурга, а 14 и 15 ноября нельзя будет съехать на 90 км М-11 в сторону Клина и трассы А-108.

В связи с этим временно будет ограничено движение на съездах и переходно-скоростных полосах транспортной развязки.

Призываем автомобилистов быть внимательными, планировать маршрут заранее с учетом изменений и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.