В Подмосковье на МЖД с 21 сентября проводят акцию «Внимание, переезд!»

Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции с 21 по 30 сентября проводят на переездах Московской железной дороги акцию «Внимание, переезд!». Они организуют рейды и напомнят водителям о правилах дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На переездах Московской железной дороги с 21 по 30 сентября проходит акция «Внимание, переезд!». Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды и напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

По данным Московской железной дороги, с начала 2026 года на ее переездах произошло 27 столкновений автомобилей с поездами против 19 за аналогичный период прошлого года. Больше всего происшествий зафиксировали в Московской области — 10. В Тульской области произошло четыре столкновения, в Смоленской и Брянской — по три.

Все столкновения произошли из-за грубых нарушений правил водителями, которые выезжали на переезды при запрещающем сигнале светофора и игнорировали звуковые сигналы. Водители легковых автомобилей допустили 85% нарушений на железнодорожных переездах. Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила и не выезжать на переезд при запрещающем сигнале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.