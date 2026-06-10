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В Подмосковье на Мякининском шоссе ввели реверсивное движение

Движение на участке Мякининского шоссе в деревне Мякинино временно ограничили из-за строительства бытовой канализации. Проезд на 1,75 км организован по одной полосе в реверсивном режиме до 22 августа 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения схемы движения связаны со строительством системы водоотведения. На период работ транспорт пропускают по одной полосе, движение регулирует реверсивный светофор.

Полностью завершить строительство и восстановить движение в прежнем объеме планируется 22 августа 2026 года.

Водителей просят быть внимательными, учитывать возможное увеличение времени в пути и по возможности выбирать альтернативный маршрут через МКАД.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.