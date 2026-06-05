В Подмосковье на двух станциях открыли фотозоны против зацепинга

Профилактические фотозоны, посвященные борьбе с зацепингом, установили на станциях Апрелевка в Наро-Фоминске и Железнодорожная в Балашихе. Их разместили в местах с большим пассажиропотоком, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Фотозоны появились на двух железнодорожных станциях региона по инициативе Московской железной дороги. Выбор площадок связан с их расположением в крупных городах и высокой нагрузкой на пассажирскую инфраструктуру.

В МЖД напомнили, что зацепинг представляет угрозу жизни и здоровью. При обнаружении зацеперов жителей просят незамедлительно сообщать об этом сотрудникам полиции, представителям транспортной или локомотивной бригады.

Отдельное внимание железнодорожники обратили к родителям. Поводом для серьезного разговора с ребенком могут стать обувь на прорезиненной подошве, балаклава или платок, закрывающие лицо, прорезиненные перчатки в карманах, а также следы копоти или машинного масла на одежде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.