В Подмосковье на 42 станциях организовали дежурство для предотвращения травм на ж/д

На 42 станциях и 28 пешеходных переходах Московской железной дороги в часы пик организовано дежурство для предотвращения травмирования граждан, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дежурство сотрудников организовано на пассажирских платформах и одноуровневых пешеходных переходах Московской железной дороги, где в течение года произошло более двух случаев травмирования. Меры введены в часы пик — с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

Железнодорожники будут следить за соблюдением правил поведения на объектах инфраструктуры и разъяснять гражданам опасность их нарушения. Основные причины травматизма — переход путей в неположенных местах и попытки несанкционированного прохода на платформы. Большинство нарушителей составляют молодые люди, которых не останавливают ни ограждения, ни сигналы светофора.

Наибольшее число несчастных случаев зафиксировано на станциях Ярославского направления — Тайнинская, Москва-3, Строитель, Подлипки-Дачные, Лосиноостровская и Челюскинская, а также на станциях других направлений: Чехов, Текстильщики, Расторгуево, Чухлинка, Быково, Поклонная и Площадь трех вокзалов. Кроме того, больше всего травм зарегистрировано на семи пешеходных переходах, расположенных на участках Манихино I — Новоиерусалимская, Дягилево — Рязань, Одинцово — Голицино, Быково — Раменское, Подлипки-Дачные — Болшево, Павшино — Нахабино и станции Софрино. На 13 переходах травмы получили пешеходы, находившиеся в наушниках.

Московская железная дорога призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.