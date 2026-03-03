В Подмосковье многодетные получат скидку 30% на транспондер

Акция «Комфортный проезд для многодетных семей» стартовала 1 марта 2026 года и продлится до 30 сентября. Жители Подмосковья могут приобрести транспондер T-pass со скидкой 30%, подтвердив льготный статус через мессенджер MAX или удостоверением, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минтранс России и госкомпания «Автодор» продолжают поддержку многодетных семей, уделяя внимание комфортным и безопасным поездкам по скоростным автодорогам.

В рамках акции члены многодетных семей могут купить транспондер T-pass со скидкой 30%. Для этого при посещении центра поддержки и обслуживания «Автодор — Платные Дороги» необходимо предъявить цифровой ID в мессенджере MAX, подтверждающий льготный статус. Также подойдет удостоверение многодетной семьи.

Скидка распространяется на устройство любой серии из ассортимента и предоставляется один раз. В период проведения акции можно приобрести не более одного транспондера в одни руки. Предложение не суммируется с другими специальными программами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.