В Подмосковье каждое третье смертельное ДТП связано со скоростью

В Московской области каждое третье ДТП с погибшими и пострадавшими происходит из-за превышения скорости. С начала 2026 года по этой причине произошло 212 аварий, в которых погибли 49 человек и 275 получили травмы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, чаще всего превышение скорости приводит к столкновениям — зарегистрировано 91 такое ДТП. Также зафиксировано 48 наездов на препятствия и 23 наезда на стоящие транспортные средства. Наиболее аварийно-опасными остаются трассы М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-7 «Волга», ЦКАД и М-10 «Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.