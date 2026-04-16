В Подмосковье капитально ремонтируют 23 моста

Капитальный ремонт 23 мостов ведут в 16 округах Подмосковья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В работах задействованы 230 специалистов и более 60 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На всех объектах специалисты обновляют пролетные строения и мостовое полотно, меняют ограждения и системы водоотвода. В 2026 году планируется завершить капитальный ремонт 30 мостов и путепроводов. В ближайшее время на 50 искусственных сооружениях начнутся ежегодные планово-предупредительные работы.

«На всех 23 объектах капитального ремонта задействованы 230 мостовиков и более 60 единиц спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Звенигороде Одинцовского округа ремонтируют два моста через реку Сторожку, которые обеспечивают подъезд к микрорайону Дютьково. В Зарайске работы идут на мосту через реку Осетрик, соединяющем округ с Луховицами. В Егорьевске в деревне Янино обновляют переход через реку Белавинку.

В Коломне продолжается ремонт моста через реку Северку на Рязанском шоссе в селе Непецино, в Шатуре — на сооружении через Шатурский канал на Кервском шоссе. Также работы ведут еще на 17 объектах в Чехове, Подольске, Щелкове, Истре, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Пушкинском округах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.