сегодня в 16:37

В Подмосковье капитально отремонтировали четыре участка региональных дорог

Мосавтодор завершил капремонт четырех участков региональных дорог общей протяженностью около 1,9 км в Лосино-Петровском и Дмитровском округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор завершил капитальный ремонт четырех участков региональных дорог в Лосино-Петровском и Дмитровском округах. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновили около 1,9 км дорог. Работы повысили безопасность движения и улучшили подъезд к жилью и социальным объектам.

Последним стал 380-метровый участок подъезда к поселку Поповское в Дмитровском округе. Дорожники заменили конструктивные слои дорожной одежды, обустроили трехочковую водопропускную трубу и локальные очистные сооружения, установили металлическое барьерное ограждение, знаки и нанесли разметку.

Ранее в Лосино-Петровском округе отремонтировали 852-метровый участок в деревне Улиткино. Он обеспечивает подъезд к школе-интернату МИД РФ, жилым домам, СНТ, церкви Марии Магдалины и другим объектам, а также выезд на Щелковское шоссе. Здесь обустроили дождевую канализацию, уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили знаки.

В Лосино-Петровском также обновили два участка смежных улиц — 400 метров Нагорной и 250 метров Первомайской. Для защиты от подтоплений проложили около 800 метров закрытого трубопровода ливневой канализации. На обоих участках уложили асфальт, нанесли разметку, установили знаки и искусственные неровности. На Первомайской обустроили тротуар, на Нагорной — дополнительные парковочные места. Дороги ведут к Никольскому парку, собору Николая Чудотворца, медицинским и образовательным учреждениям.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.