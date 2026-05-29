В Подмосковье изменят расписание поездов 30–31 мая

Расписание пригородных поездов и МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится в ночь с 30 на 31 мая 2026 года из-за строительных работ в Химках. Часть составов отменят или сократят маршруты, интервалы движения увеличатся, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограничения связаны со строительством автомобильного путепровода через железнодорожные пути в Химках. Часть поездов на участке Москва – Тверь – Москва отменят полностью, часть проследует по укороченным маршрутам, некоторые составы будут ходить по измененному расписанию.

С 19:00 поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на станциях Левобережная, Ховрино и Грачевская. Большинство составов также проследует без остановок на платформах Подрезково, Новоподрезково и Молжаниново. Интервалы движения частично увеличатся: после 19:00 — до 20 минут, после 22:00 — до 40 минут.

Станцию Левобережная после 19:00 закроют для пассажиров. Для поездок к ней рекомендуют пользоваться наземным городским транспортом. Пассажирам со станций Подрезково, Новоподрезково и Молжаниново советуют доехать до Сходни и пересесть на поезд в обратном направлении. Из Зеленограда-Крюково к этим платформам можно проехать до Химок и также пересесть на обратный поезд.

Кроме того, на станциях Сходня и Химки временно изменят платформы отправления поездов в сторону Москвы. Актуальное расписание размещено на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.