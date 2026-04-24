В Подмосковье изменят расписание МЦД-3 24–26 апреля

Расписание поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится с 24 по 26 апреля 2026 года из-за модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Часть составов отменят, интервалы движения увеличат до 40 минут, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период с 24 по 26 апреля на Ленинградском направлении МЦД-3 проведут ремонтные работы по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги. На время работ скорректируют график движения поездов.

Часть поездов на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково отменят на всем маршруте следования. В связи с этим интервалы движения будут частично увеличены и могут достигать 40 минут.

Актуальное расписание пассажиры могут узнать на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК», а также на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.