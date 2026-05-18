В Подмосковье изменят расписание электричек Ярославского направления

Расписание ряда пригородных поездов Ярославского направления изменится с 18 мая по 14 июня из-за ремонтных работ на перегоне Угловка — Алешинка. Корректировки затронут время отправления и прибытия, часть электричек временно отменят, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с проведением работ на участке Угловка — Алешинка Октябрьской железной дороги. Этот перегон стыкуется со столичной магистралью на станции Александров и обеспечивает пропуск пассажирских поездов в Москву и обратно.

В расписании пригородных поездов скорректируют время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршрутах. Часть электричек, курсирующих между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом и Пушкино, временно выведут из графика. Для сохранения транспортной доступности назначат дополнительные поезда на направлениях Монино — Москва и Сергиев Посад — Москва в обе стороны.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с обновленным расписанием. Актуальную информацию можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.