В Подмосковье изменится расписание поездов Ленинградского направления с 13 февраля

Расписание пригородных поездов и поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги изменится с 13 по 21 февраля 2026 года из-за ремонтных работ на участке Химки – Сходня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 13 по 21 февраля 2026 года на участке Химки – Сходня Октябрьской железной дороги будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры. В этот период изменится расписание движения пригородных поездов и поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении.

Часть поездов МЦД-3 на маршрутах Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково и Москва – Зеленоград-Крюково – Москва будет отменена в ночные часы после 22:00 и до 04:00. В связи с этим интервалы движения увеличатся до 20 минут, а некоторые поезда будут отправляться по измененному расписанию.

Актуальное расписание размещено на информационных стендах станций АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также узнать изменения и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.