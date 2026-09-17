В Подмосковье ИИ помог устранить 82 тыс дефектов на дорогах

Специалисты Мосавтодора с начала 2026 года устранили на региональных дорогах Подмосковья 82 тыс. дефектов покрытия, выявленных с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы впервые в 2026 году применили искусственный интеллект для планирования ямочного ремонта на региональных дорогах Подмосковья. Специальные машины и дорожная техника с ИИ выявляют дефекты покрытия, которые затем устраняют специалисты.

С начала года работники Мосавтодора ликвидировали 82 тыс. дефектов покрытия, обнаруженных с помощью ИИ. С начала лета устранено 50 тыс. из них. Искусственный интеллект обследует дорожную сеть в четыре раза быстрее ручного метода, что позволяет оперативнее находить проблемные участки и планировать ремонт.

«В этом году уже летом мы заметили снижение обращений по сравнению с весенним периодом больше чем в два раза», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты также обучают ИИ распознавать поврежденные дорожные знаки и разметку, мусор, незаконную рекламу, неработающее освещение и дефекты на автобусных остановках. Это должно сократить время реагирования на недостатки дорожной сети и повысить комфорт и безопасность жителей. Актуальная информация о дорогах и транспорте региона опубликована в официальном канале МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.