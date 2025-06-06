В Подмосковье ИИ начал фиксировать автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях

В Московской области ИИ начала фиксировать автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях. Подробнее изучить ИИ-практики Московской области и других субъектов РФ, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровое Подмосковье» . Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Искусственный интеллект в Подмосковье обрел новую функцию — теперь он распознает автомобили, припаркованные на газонах. Помогают ему в этом уже более 250 камер наружного наблюдения, через которые ИИ фиксирует нарушившие правила машины, определяет их госномера и отправляет информацию на проверку. Это делает контроль за парковкой более эффективным, способствует сохранению зеленых зон во дворах, что, в свою очередь, улучшает качество жизни в регионе», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект ежедневно через камеры системы «Безопасный регион» делает фото дворовых территорий, самостоятельно анализирует снимки и выявляет автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях. На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.