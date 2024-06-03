В Подмосковье идет строительство более 20 новых тротуаров

В Московской области продолжается строительство новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день работы ведутся на 26 участках. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы по строительству тротуаров продолжаются в 17 округах — сейчас строим больше порядка 26 км. Также уже завершили обустройство нового тротуара с велодорожкой на улице Энергетиков в Дзержинском длиной более 640 метров», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожники ведут работы в Одинцове, Истре, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне и других округах. В Талдомском округе к укладке покрытия на новом тротуаре приступили на улице Первомайской в поселке Запрудня, в Чехове строительные работы ведутся на улице Гагарина и в деревне Сенино, в Солнечногорске — в деревне Никольское, в Красногорске — на пути от остановки «Дачи» до ЛД «Старт арена» и в поселке Отрадное. А в Орехово-Зуевском округе новые тротуары общей протяженностью 2 км обустраивают на подходе к деревне Дровосеки и в деревне Емельяново.

В рамках работ дорожные службы обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия. Всего до конца года планируется построить более 65 км новых тротуаров для безопасного передвижения пешеходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.