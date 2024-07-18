Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области сейчас реализуется большая программа строительства дорог. Работы идут на 53 объектах по федеральной, региональной и муниципальной программам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Среди них две концессионные дороги. Это Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА), протяженностью 46 км, и 16 первых км мы должны сдать к концу года. А вторая концессия — Мытищинская хорда — должна быть запущена в ноябре–декабре. Это очень важная дорога, которую ждут жители», — подчеркнул Воробьев.

Из 53 дорожных объектов в 2024 году в регионе планируют открыть движение на 35. Среди них важнейшие объездные — обход поселка Октябрьский на трассе М-5 «Урал», обход населенного пункта Ульянино-Непецино в Раменском округе, обход деревни Малые Вяземы в Одинцовском округе, а еще Северный обход Лобни.

Предстоящей зимой должны закончить строительство развязки на Каширском шоссе.

Кроме того, полным ходом ведется строительство четырех путепроводов на МЦД — в Быкове, Аникеевке, Апрелевке и Опалихе. Их также планируют сдать в этом году.