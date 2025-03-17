В Подмосковье идет работа по снижению числа нарушений графика движения автобусов

В правительстве Московской области ведут работу по снижению числа нарушений автобусного графика, также необходимо обеспечить уменьшение сходов с линии подвижного состава и сокращения дефицита водителей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

«Что касается нарушения графика, здесь вы видите наглядную динамику по результатам работы в целом. На данный момент по системе Smart нам удалось достичь показателя в 750, и к 31 марта мы также должны обеспечить показатель по снижению сходов с линии и сокращению дефицита водителей. Это наша приоритетная задача на данный момент», — сказал Сибатулин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он добавил, что есть три категории, на которые приходится основная часть жалоб, — это нарушение графика, поведение водителей и оплата, а также состояние автобусов.

«Каждая из этих категорий нам понятна, мы разобрали причинно-следственную связь. Так, в части нарушения графика — это простой техники в ремонте, сходы с линии, а также дефицит водителей. Доля парка в ремонте составляет 12%, что мы считаем недопустимым. В этой связи также отмечаются большие сходы с линии во время транспортной работы, и часть жалоб касается именно этой проблемы», — пояснил министр.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что количество автобусных перевозок в регионе вырастет благодаря договоренности с Москвой.

«Буквально со второго полугодия, если точнее, то с 1 июня, вместе с „Мосгортрансом“ мы значительно усилим нашу группировку. Это позволит нам иметь дополнительный ресурс для большего количества транспортных средств и осуществлять больше транспортных перевозок там, где это требуется», — сообщил губернатор.