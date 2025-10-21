В Подмосковье готовят дорожную технику к зимнему сезону

Дорожные службы Московской области готовятся к предстоящей зиме — обеспечивать своевременную уборку снега и безопасное дорожное движение на региональных дорогах будут более 2,7 тыс. единиц специальной дорожной техники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Переход на зимнее содержание планируется провести 5 ноября. К этому времени будут подготовлена и переоборудована спецтехника: комбинированные дорожные машины, тракторы и автогрейдеры. Для обеспечения уборки тротуаров и посадочных площадок были закуплены около 550 ручных роторов и щеток, пескоразбрасывателей и роторов для тракторов и погрузчиков», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Всего в работах на региональной сети задействуют более 2 тыс. дорожных рабочих, в том числе специалистов «Мосавтодора». Для ликвидации скользкости подготовят 690 тыс. тонн противогололедных материалов на производственных базах.

«Планируем увеличить штат Мосавтодора, и сейчас ведем активную работу по привлечению новых сотрудников: водителей комбинированных дорожных машин, трактористов, машинистов и дорожных рабочих», — добавил Марат Сибатулин.

Помимо уборки снега и противогололедной обработки в рамках зимнего содержания дорожники продолжат проводить ремонт дефектов покрытия и элементов инфраструктуры. Контролировать ход работы и выход техники будут с помощью специализированных программ СКПДИ и РНИС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

