В Подмосковье эвакуировали свыше 174 тыс неправильно припаркованных машин

В 2024 году на дорогах Московской области выявили и переместили на штрафстоянки более 174 тыс. транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это почти на 14 тысяч больше по сравнению с 2023 годом, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, за первое полугодие эвакуировали более 83 тысяч транспортных средств, за второе — почти 91 тысячу. При этом в четвертом квартале переместили более 48 тысяч неправильно припаркованных автомобилей. За 2024 год наибольшее число ТС было эвакуировано в следующих городских округах: Красногорске (около 18 тыс. ТС), Ленинском (более 16 тыс. ТС), Мытищах (около 15,5 тыс. ТС) и Химках (более 15 тыс. ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб, не оставлять автомобили на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды и выезды во дворы. Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.