В Подмосковье эвакуировали более 3,9 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 917 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Красногорске (433 ТС), Ленинском (414 ТС), Химках (356 ТС), Мытищах (326 ТС), Люберцах (284 ТС).

Водителей призывают соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.