В Подмосковье эвакуировали более 29 тыс неправильно припаркованных автомобилей

За два месяца 2025 года на дорогах Московской области выявили и переместили на штрафстоянки более 29,6 тыс. транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. При этом более 15 тыс. неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в феврале, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее число транспортных средств в январе–феврале эвакуировали в следующих городских округах: Мытищах и Долгопрудном (3,8 тыс. ТС), Балашихе и Реутове (2,8 тыс. ТС), Красногорске (2,3 тыс. ТС) и в Химках (2,3 тыс. ТС).

Водителей призывают соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб, не оставлять автомобили на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды и выезды во дворы. Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.