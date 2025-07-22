В Подмосковье эвакуировали 3,8 тыс авто за нарушение правил парковки и стоянки

На прошлой неделе с улиц Московской области было перемещено 3 844 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 53 транспортных средства больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Красногорске (403 ТС), Химках (332 ТС), Мытищах (331 ТС), Ленинском (329 ТС), Люберцах (301 ТС) — здесь чаще всего нарушали правила. Среди марок автомобилей: KIA (339 ТС), ВАЗ (321 ТС), Hyundai (267 ТС), Volkswagen (217 ТС) и Geely (189 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки, не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы — так вы препятствуете проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), а также на автобусной остановке. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.

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