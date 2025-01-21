В Подмосковье эвакуировали 3,7 тыс автомобилей за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 710 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Ленинском (407 ТС), Мытищах (337 ТС), Красногорске (321 ТС), Химках (296 ТС), Балашихе (256 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.