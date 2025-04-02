В Подмосковье дорожники отремонтировали девять светофорных объектов

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, на городских улицах: Павлинском шоссе в Балашихе, ул. Академика Янгеля в Красноармейске, Пролетарском проспекте в Щелкове, проспекте Кирова в Коломне, ул. Свердлова в Подольске. Также отремонтировали светофоры на ул. Заводской в поселке Любучаны г. о. Чехова и на дороге в поселке городского типа Отрадное г. о. Красногорска.

А на дорогах в селе Михайловская Слобода Раменского округа и в селе Озерецкое Дмитровского округа починили неисправные вызывные кнопки на пешеходных светофорах.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.