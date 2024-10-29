В Подмосковье до конца года заработает 26 автоматизированных моек для автобусов

В 14 подразделениях «Мострансавто» установлены и уже работают новые автоматизированные моечные комплексы. В настоящее время струйно-щеточные установки размещены в Верее, Видном, Домодедове, Ивантеевке, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Раменском, Солнечногорске и Чехове. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автомойки оборудованы в специальных боксах, 5 установок представляют собой проездные мойки и 9 — портальные. У проездных моек, благодаря конструкции, при которой моечное оборудование закреплено неподвижно, автоматическая мойка осуществляется при движении транспорта своим ходом без остановки. За счет чего достигается высокая пропускная способность — до одного автобуса малого класса в минуту, на автобус большого класса потребуется до 5 минут. Портальная мойка представляет собой передвижную моечную установку П-образной формы, которая моет неподвижный транспорт, путем перемещения его вдоль по рельсам. Производительность мойки такого типа составляет от 3 до 8 автобусов в час в зависимости от выбранной программы на определенный класс автобуса.

«Автобусы „Мострансавто“ работают при любых погодных условиях. Мы предъявляем высокие требования к качеству обслуживания пассажиров, поэтому мойка подвижного состава является важным этапом в его подготовке для работы на линии», — отметили в компании.

До конца года установить новые автоматизированные моечные комплексы планируется в 26 подразделениях «Мострансавто». Новые комплексы требуют меньшего количества времени на обслуживание и обеспечивают бесперебойность моечного процесса. Все комплексы отечественного производства, что в будущем сократит расходы предприятия на обслуживание и ремонт за счет отсутствия трудностей с обеспечением комплектующих и логистики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.