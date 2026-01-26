В Подмосковье число нарушений ПДД снизилось на 19% в 2025 году

В 2025 году в Московской области комплексы фотовидеофиксации зафиксировали более 32,3 млн нарушений правил дорожного движения, что на 19% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области в 2025 году количество зафиксированных нарушений правил дорожного движения снизилось на 19% по сравнению с 2024 годом. Комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали свыше 32,3 млн случаев. Снижение связано с развитием системы фотовидеофиксации и профилактическими мерами в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что внедрение новых составов нарушений и передислокация комплексов в очаги аварийности способствуют повышению безопасности. В 2025 году начато администрирование новых составов: использование телефона за рулем, непристегнутый ремень у пассажира и движение такси по выделенной полосе. Планируется обновить более 1,3 тысячи комплексов и увеличить их количество на 300 единиц.

Несмотря на общее снижение, по отдельным видам нарушений отмечен рост: проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, нарушение правил применения ремней безопасности и выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал.

Директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский подчеркнул, что с 2016 по 2025 год смертность в ДТП в регионе сократилась на 40%. Это подтверждает эффективность комплексов фотовидеофиксации.

Число нарушений среди мотоциклистов снизилось на 40% благодаря оптимизации работы комплексов. Больше всего нарушений фиксируется с мая по сентябрь, пик приходится на июль. Превышение скорости на 20–40 км/ч остается самым распространенным нарушением — около 92% от общего числа.

Чаще всего нарушения происходят на трассах М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-7 «Волга», ЦКАД, М-10 «Россия», М-8 «Холмогоры», М-4 «Дон», М-2 «Крым», А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» и М-9 «Балтия». Рост нарушений отмечен на М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

Минтранс Подмосковья напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения для предотвращения ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.