В Подмосковье число ДТП снизилось на 21% в начале 2026 года

Количество дорожно-транспортных происшествий в Московской области с января по март 2026 года сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 550 авариях погибли 82 человека, еще 672 получили травмы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, число погибших в ДТП уменьшилось на 42%, а раненых — на 11%. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил положительную динамику по всем ключевым показателям.

«Снижение количества ДТП и числа жертв — это результат комплексной работы: улучшения дорожной инфраструктуры, усиления контроля за соблюдением ПДД и повышения культуры вождения», — отметил Сибатулин.

Количество столкновений практически не изменилось и выросло на 1%. В 269 таких авариях погибли 41 человек, что на 5% меньше, чем годом ранее, при этом число пострадавших увеличилось на 12% и составило 391 человек.

Позитивная динамика зафиксирована по наездам на пешеходов. В 97 случаях вне переходов число ДТП снизилось на 31%, погибли 20 человек, ранены 84. На пешеходных переходах произошло 78 наездов — на 38% меньше, чем год назад; погибли 5 человек, пострадали 75.

Наиболее заметное снижение показали съезды с дороги — минус 73%, всего зарегистрировано 14 таких ДТП. При этом число наездов на стоящие транспортные средства выросло на 11% и составило 31 случай.

В министерстве подчеркнули, что работу по повышению безопасности продолжат, и призвали участников движения соблюдать правила и быть внимательными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.