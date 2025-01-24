В Подмосковье большинство владельцев китайских машин довольны ими

78% автомобилистов из Подмосковья, владеющие автомобилями китайского производства, довольны своим транспортом и тем, как улучшилась доступность к техобслуживанию за последний год. Соответствующие исследования провела группа «Ренессанс Страхование» и федеральная сеть автосервисов Caready, результаты есть в распоряжении РИАМО.

В опросе поучаствовали 1,4 тысячи автомобилистов из разных российских городов, в том числе из населенных пунктов Московской области. Большая часть автовладельцев из Подмосковья (78%) положительно относятся к своему транспорту, при этом 38% из них дают исключительно позитивные отзывы. Лишь небольшая часть опрошенных — около 11% — остались недовольны своим выбором.

Исследование выявило ключевые достоинства китайских автомобилей. Экономичность технического обслуживания привлекает почти половину владельцев (46%), что выгодно отличает эти машины от других зарубежных марок. Более трети респондентов (37%) отмечают разнообразие моделей на рынке. Каждый пятый автовладелец доволен легкостью приобретения запасных частей, а 19% высоко оценивают профессионализм сотрудников сервисных центров.

Согласно результатам исследования, автомобильная промышленность Китая демонстрирует стабильный рост продаж и укрепляет свои рыночные позиции. Во-первых, значительно повысилось качество сервисного обслуживания. Во-вторых, накоплен существенный положительный опыт эксплуатации этих машин. Статистические данные компании подтверждают высокую конкурентоспособность китайского автопрома: показатели снижения стоимости автомобилей в первый год эксплуатации составляют около 11%, что сопоставимо с аналогичными показателями японских, корейских и западноевропейских производителей.

Зимняя подготовка и страхи автовладельцев

Подготовка к зимнему сезону среди автовладельцев показала интересную статистику. Наибольшую активность проявили владельцы китайских машин — 76% из них основательно готовились к холодам. Для сравнения, среди владельцев корейских автомобилей подготовкой занимались 65%, российских — 58%, а японских — всего 53%.

Повышенная обеспокоенность владельцев китайских авто может объясняться недостаточным опытом использования этих машин в зимних условиях. Исследование выявило, что 31% владельцев «китайцев» беспокоятся о возможных неисправностях уже при температуре от минус 10 до минус 15 градусов, тогда как среди владельцев других иномарок подобные опасения испытывают только 9%. При более низких температурах (от минус 15 до минус 25 градусов) тревогу выражают 21% владельцев китайских автомобилей, в то время как среди остальных автовладельцев эта цифра составляет лишь 11%.

Кто чаще всего страхует авто

Статистика показывает интересную тенденцию: владельцы китайских автомобилей демонстрируют более высокую частоту обращений по страховым случаям. Основная причина кроется в том, что китайский автопарк преимущественно состоит из новых машин, владельцы которых традиционно чаще заявляют о мелких повреждениях — царапинах и сколах. Количество таких обращений примерно на 25% выше по сравнению с некитайскими марками.

Также стоит обратить внимание на отношение автовладельцев к зимней эксплуатации автотранспорта. Распространенное мнение о неприспособленности китайских автомобилей к российским морозам находит существенно меньшую поддержку среди их владельцев — всего 23%, тогда как среди владельцев других иностранных марок этот показатель достигает 59%.

Опрос водителей показал их основные страхи в сильные морозы. На первом месте оказалась проблема с аккумулятором — 26% автомобилистов боятся его разрядки при низких температурах. Четверть респондентов переживает из-за возможного замерзания омывающей жидкости в системе. Неспособность завести машину тревожит 22% опрошенных. Меньше всего водители обеспокоены загустением масла — этот вариант выбрали только 7% участников. Также в список зимних страхов вошли: примерзание тормозных колодок (18%), проблемы с дверными ручками (12%) и замерзание топливного бака (9%).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.