В Подмосковье более 90 человек погибли в ДТП с грузовым транспортом с января

С начала года в Московской области 94 человека погибли в ДТП с грузовым транспортом. Чаще всего аварии с летальным исходом происходили из-за неправильной оценки планируемого обгона, превышения скоростного режима и несоблюдения режима труда и отдыха водителями, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Наибольшее число погибших, 53 человека, было зафиксировано на „кольцах“ А-108 и А-107 — дорогах с высоким потоком транзитного транспорта. Также ДТП с грузовиками в этом году произошли на ЦКАД, М-1 „Беларусь“, М-2 „Крым“, М-4 „Дон“, М-5 „Урал“, М-7 „Волга“, М-8 „Холмогоры“, М-10 „Россия“, а также на Каширском, Старосимферопольском и Егорьевском шоссе», — рассказали в ведомстве.

Чаще всего в ДТП с грузовым транспортом фигурировали седельные тягачи — 110 случаев и фургоны — 90 случаев. Также 61 случай зафиксирован с бортовыми грузовыми автомобилями.

Минтранс Подмосковья обращает внимание водителей легковых автомобилей, что не стоит ездить между фур, потому что их тормозной путь гораздо больше. Средний тормозной путь груженого грузовика, который едет со скоростью 40 км/ч — 25-45 метров. Он длиннее, чем у легковой машины.

Водителям грузового транспорта нужно обязательно следить за дорожной ситуацией в навигаторе, чтобы была возможность заблаговременно притормозить, чаще делать остановки, не забывать своевременно обслуживать свои транспортные средства.

Всем участникам движения нужно быть внимательными, не рисковать, неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.